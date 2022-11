Baisse de la ristourne : vers une nouvelle ruée à la pompe ?

Après quelques jours de répit. Revoilà une longue file d’attente dans cette station et même quelques légères tensions entre automobilistes. À deux jours d’un nouveau week-end prolongé, beaucoup sont venus faire le plein. Mais certains sont surtout là pour une autre raison. En effet, dans cette station, voici les prix qui devraient s'afficher mercredi prochain : 1,86 euro pour le Sans Plomb 95 et 2,12 euros le litre de diesel. Car dès mercredi 16 novembre, les ristournes à la pompe de l’État et de Total vont s’effacer et passer à 10 centimes. Y aura-t-il assez de carburant dans les stations dans les prochains jours? Actuellement, plus aucune raffinerie n’est bloquée mais deux d’entre elles viennent à peine de redémarrer leur production. Résultat : les cuves des stations-service sont remplies en moyenne à 90% par rapport à une situation normale. Des automobilistes appelés à être raisonnables car les camions citernes qui livrent du carburant torrent déjà à plein régime. TF1 | Reportage P Corrieu, L. Romanens, L. Baqué