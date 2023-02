Baisse de l'éclairage public : quels dangers ?

La lumière, c’est un allié indispensable pour la police. À Saint-Brieuc désormais, à minuit pile, elle disparaît. Et avec elle, tous les alentours plongent dans l’obscurité. Ça complique les choses pour les forces de l’ordre qui patrouillent toute la nuit en voiture. Le reste de l’équipage utilise ces petites lampes individuelles, pour surveiller les communes. Cela ne remplace pas les lampadaires éteints, surtout lors de la recherche des suspects. Les policiers sont en revanche, eux-mêmes, beaucoup plus visibles. Dans certains quartiers difficiles, ils craignent d’être plus fréquemment pris en embuscade par des assaillants qui seraient presque invisibles. Les chiffres, pourtant, ne montrent pas une augmentation de ces phénomènes, mais ce sentiment de danger existe et pas que chez les policiers. Piétons, cyclistes, et trottinette, surtout sans lumières, sont beaucoup plus vulnérables dans les villes où les éclairages publics sont réduits. Cela concerne aujourd’hui 40 % des communes françaises. Assez pour que la sécurité routière diffuse cette vidéo où elle explique aux usagers comment s’adapter. Mais les efforts pour réduire les risques d’accident doivent aussi venir des villes. Les bilans ne sont pas encore définitifs, mais d’après la sécurité routière, dans les villes désormais non éclairées, il y a moins d'accidents, car les automobilistes roulent moins vite. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Roland