Baisse de salaire ou du temps de travail : une entreprise peut-elle l’imposer pour traverser la crise ?

Pour éviter une crise sociale après la crise sanitaire, le gouvernement va prendre un certain nombre de mesures. Sans attendre leur mise en application, de nombreuses entreprises de toute taille ont déjà commencé à négocier avec leurs salariés sur le temps de travail, les vacances, les repos, les salaires. Mais les modifications apportées doivent être discutées avec les syndicats pour une durée déterminée.