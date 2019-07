Baisse des cours d'eau dans le Centre-Val de Loire: baignades à risques

Au total, 61 départements sont en alerte sécheresse ce mardi 16 juillet 2019. Le niveau des rivières est au plus bas dans certains endroits, rendant les baignades dangereuses. Elles sont même interdites dans certaines zones, sous peine d'une amende de 38 euros. Une mauvaise nouvelle notamment pour les vacanciers. Reportage dans la région Centre-Val de Loire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.