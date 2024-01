Baisse des émissions de CO2 : qui sont les bons élèves ?

Dans une entreprise d'emballage carton, c'est l'heure des comptes. Pour parvenir à réduire son empreinte carbone, toute la chaine de fabrication a été optimisée, en commençant par l'épaisseur du carton, plus fine. Chez Posson Packaging, chaque nouvel appareil est choisi en fonction de ses rejets en CO2, comme une imprimante. Investir dans des solutions plus vertueuses, c'est aussi le choix de Toyota Valenciennes, constructeur automobile. Dans les tuyaux, de l'eau chaude pour rincer les carrosseries, les chaudières à gaz utilisé auparavant ont été remplacés par des pompes à chaleur plus sobres. Le secteur de l'industrie fait partie de ceux qui ont le plus réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, moins 9,3%. Autres bons élèves, les producteurs d'énergie, moins 9,4% et les entreprises qui ont moins chauffé leurs bâtiments, moins 7,5%. Une partie de ces baisses s'explique par le prix très élevé de l’énergie. Les transports, c'est le mauvais élève, avec 1,8% d'émissions en moins. Une baisse encore trop timide selon les experts, alors que le secteur est le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le pays. TF1 | Reportage L. Deschateaux, M. Laurent, C. Yzerman