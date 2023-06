Baisse des prix alimentaires : dans les coulisses des négociations

C’est un bras de fer qui dure depuis des mois. Pour faire baisser les prix en rayon, la grande distribution a accepté de prolonger son panier anti-inflation jusqu’à cet été 2023. Qu’en est-il des industriels ? Il y a dix jours, 75 d’entre eux se sont engagés à négocier des baisses de prix. Depuis, rien n’a vraiment avancé. Selon une enseigne de la grande distribution, ils ont eu cinq retours positifs pour faire bouger les prix, dix-neuf refus et 52 courriers restés sans réponse. Nous avons contacté quatre leaders de la grande distribution, qui pointent du doigt les mêmes géants de l’industrie, tels que Coca-Cola, Mondelez et Procter&Gamble. Ces derniers refusent catégoriquement de rouvrir les négociations, d’après une enseigne de la grande distribution. Nos sollicitations auprès de ces industriels sont restées sans réponse. Certains distributeurs désignent toutefois de bons élèves, comme Panzani et Fleury Michon, qui sont ouverts à une négociation de leur prix. Pour obtenir des avancées, Bercy brondit une menace, taxer les industriels. Les prix vont-ils baisser en rayon ? Pas sûr. Les industriels gagnent du temps et contre- attaquent. Bercy nous confie qu’un nouveau point d’étape sur les prix sera organisé la semaine du cinq juin prochain. TF1 | Reportage M. Alibert, P. Marcellin, E. Bliard