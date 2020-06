Baisse des salaires à cause de la crise : que dit la loi ?

En cette période de crise, certains employeurs adoptent des méthodes radicales pour s'en sortir financièrement. C'est le cas notamment de la compagnie aérienne Ryanair. Elle impose à ses pilotes, ses hôtesses et ses stewards français le choix suivant : une baisse drastique du salaire ou le licenciement. Pour éviter les licenciements économiques, des dizaines d'entreprises envisagent aussi de recourir à des baisses de salaire temporaires. Est-ce légal ?