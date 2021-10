Baisse des taxes, chèque carburant : l’heure des choix

Une chose paraît certaine : le carburant devrait coûter un peu moins cher dans les semaines qui viennent. C'est une nécessité pour Sandra qui habite en région parisienne. De quelle manière les automobilistes vont-ils voir la facture baisser ? C'est la grande interrogation. Actuellement, pour un litre de gasoil à 1,57 €, 60 centimes vont directement dans les caisses de l'État. Première option : le gouvernement pourrait décider de baisser cette taxe. L'avantage d'une telle mesure serait immédiat. Selon Bercy, chaque centime de baisse coûterait 500 millions d'euros à l'État. Pour calmer la grogne des automobilistes, le gouvernement va donc dépenser des milliards. L'autre option moins coûteuse, c'est le chèque carburant, dont on ne connaît pas non plus le montant. Il ne serait délivré qu'aux Français qui en ont vraiment besoin, pour le travail principalement. Ce chauffeur de taxi fait deux pleins par semaine. Il n'avait pas passé la barre des 100 euros le plein depuis 2008. Après avoir beaucoup débattu aujourd'hui, le gouvernement devrait annoncer ses mesures au plus tard vendredi.