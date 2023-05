Baisse d'impôts : deux milliards d'euros, pour qui ?

"Des impôts allégés pour les classes moyennes", la promesse n'est pas passée inaperçue. Qui sera concerné par cette annonce ? La mesure devrait viser les personnes actives, gagnant entre 1 500 et 2 500 euros net par mois. Près de seize millions de foyers seraient concernés. Par quels moyens cette baisse d'impôts s'appliquera-t-elle ? Le gouvernement présentera ses propositions d'ici quelques semaines, car pour le moment, aucune décision n'est arrêtée. Ajouter une tranche d'imposition toucherait un public trop large. Pour cibler les actifs de la classe moyenne, deux pistes sont sur la table, dont la baisse des cotisations salariales et l'extension de la prime d’activité, qui a été réservée aux revenus les plus modestes jusqu’ici. Quels gains pour les contribuables ? Deux milliards d’euros de baisse d’impôts, le geste paraît conséquents, mais divisés par les seize millions de foyers éligibles, l’économie sur la feuille d'imposition ne serait que d’une centaine d’euros par an. Quant à la date d’application, le chef de l’État n’a pas annoncé de calendrier précis. TF1 | Reportage E. Payró, F. Couturon, L. Kebdani