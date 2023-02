Baisse du chômage : paroles de nouveaux embauchés

Il n’est pas encore tout à fait à l’aise avec les gestes du métier. Mais, cela n’a pas empêché Julien, 32 ans, de signer un CDI il y a trois semaines dans une cordonnerie, avec un salaire de 1 300 euros nets par mois, formation incluse. En un an, ils sont une cinquantaine, comme lui, à avoir été embauchés par cette entreprise, qui possède des boutiques un peu partout en France. C’est le même constat dans un tout autre secteur. Dans une entreprise spécialisée dans le commerce en ligne, on compte cinq nouveaux CDI parmi l’équipe depuis septembre, dont celui d’Arnaud, 25 ans. Embauché comme commerciale à 2 600 euros nets, il avait passé un mois et demi au chômage. La moyenne d’âge des nouvelles recrues y est basse, 28 ans. Car l’entreprise mise surtout sur les contrats en apprentissage. Charlotte, 22 ans, vient aussi d'intégrer l’équipe comme chargée de marketing. L’entreprise compte sur ses jeunes recrues. Ici, près d’un contrat sur trois en apprentissage se transforme en CDI. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Ramaugé, S. Rolland