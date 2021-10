Baisse du chômage : qui en profite ?

Il est le dernier arrivé dans l'entreprise. Après un an de recherches, Arthur Rousseau, 30 ans, vient de trouver un emploi chez Le Marquier à Bayonne. Il occupe le poste de responsable marketing chez ce fabricant de planchas et de barbecues. Avec la reprise, la France compte 206 000 demandeurs d'emploi en moins ce trimestre. Parmi les secteurs qui ont plus recruté : l'industrie, la restauration et le bâtiment. Jusqu'ici au chômage, Mathieu Teixeira a décroché un poste de commercial dans la rénovation chez Technitoit. Vingt CDI sont à pourvoir dans son entreprise. Avec 3,5 millions de personnes sans emplois, le chômage revient à son niveau d'avant la pandémie. Cette embellie serait due en partie par les aides versées par l'État aux entreprises, selon Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste du réseau de cabinet d'audit BDO France. Les entreprises sont encore prudentes toutefois, puisque malgré des perspectives économiques optimistes, la majorité des contrats signés sont aujourd'hui des CDD.