Baisse des taux du crédit immobilier : une bonne affaire ?

Les taux des crédits immobiliers viennent de battre un nouveau record. Une personne qui emprunte pour acheter un logement ne paiera en moyenne que 1,29 % d'intérêt. En parallèle, le prix du marché a nettement augmenté. À la clé, les clients ne gagnent pas forcément en pouvoir d'achat, mais la baisse des taux rend le prêt plus accessible. Cet avantage concerne également les propriétaires qui souhaitent renégocier leur prêt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.