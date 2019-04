Baisse des taux immobiliers : une bonne affaire

Depuis dix ans, les taux d'intérêt immobiliers n'ont cessé de diminuer et pourraient bientôt passer sous le niveau record de 2016, 1,5% sur 20 ans. Des crédits immobiliers à bas coût dynamisent en effet le marché. Cette baisse pousse certains propriétaires à renégocier leur crédit immobilier. Cela marche et c'est même devenu un enjeu crucial pour les banques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.