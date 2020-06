Baisser la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes : on a testé pour vous

À 130 km/h, un moniteur de conduite avec une voiture diesel, cylindrée moyenne, avec un moteur récent dépasse 7 litres aux 100 km. Lorsque la vitesse moyenne a été réduite à 110 km/h, la voiture consomme nettement moins. La mesure est effectivement verte, pourtant, beaucoup d'associations n'en veulent pas. À quel point nos déplacements pourraient s'allonger si on baissait la vitesse à 110 km/h ?