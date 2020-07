Balade à pied dans les Gorges du Verdon

Une robuste paire de chaussures de randonnée, un sac à dos rempli de bouteilles d'eau pour affronter les 35° quotidiens et une bonne vieille carte de la région, c'est parti pour une belle balade à pied dans le Verdon ! Difficile de ne pas commencer notre périple sans traverser les légendaires Gorges du Verdon, le plus grand canyon d'Europe, et ses falaises de 600 mètres de hauteur. Au cours de la randonnée, nous croisons Élodie et Anaïs, écogardes du parc de Verdon. Les deux jeunes femmes rappellent aux promeneurs les règles de prudence élémentaire et de sécurité. Leur rôle : "sensibiliser les gens à la protection de l'environnement et maintenir des activités humaines sur le territoire". La région du Verdon regorge d'autres trésors et des vestiges comme les ruines de Châteauneuf-lès-Moustiers. Perché à mille mètres d'altitude, ce village du XIIe siècle a compté jusqu'à 600 habitants. Accessible uniquement à pied, sans accès à l'eau, il a été abandonné lors de la Première Guerre mondiale. Armand Ferrando est la mémoire vivante de ce site méconnu des touristes. Natif de la région, l'ancien berger ne se fait pas d'illusion, le village restera à jamais déserté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2020 Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.