Balade à pied dans les Gorges du Verdon : au fil de l’eau

Dans la région des Gorges du Verdon, l’eau ne manque pas. Six affluents alimentent le Verdon de façon ininterrompue. Il s’agit d’une bénédiction pour les agriculteurs. C’est le cas pour Véronique Quinot, qui s’y est implantée depuis une dizaine d’années. Elle possède au total une soixantaine de bovins. Sur les hauteurs du village de Trigance, Antoine Codretto s’est transformé en savant fou des arbres fruitiers. Grâce à une technique de greffe sauvage, il prône le retour à une agriculture raisonnée. Benjamin Isouard, lui, nous ont fait découvrir un petit cours d’eau qu’il conserve comme un secret d’État. Les truites n’ont aucun secret pour cet enseignant de 37 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.