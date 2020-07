Balade à pied dans les Gorges du Verdon : entre ciel et terre

Malgré les kilomètres parcourus, leur émerveillement et leur envie de découverte ne faiblissent. Accompagnés de Jean-Luc Ramu, guide au Musée de préhistoire des Gorges du Verdon situé à Quinson, nos reporters s'apprêtent à découvrir un site préhistorique. Il s'agit de la grotte de Baume Bonne vielle de 400 000 ans. C'est l'un des lieux les plus secrets de la région. Pour y accéder, il faut marcher pendant environ une heure et demie à travers un sentier escarpé. Ce site préhistorique exceptionnel est réputé chez les archéologues, mais il est peu connu des touristes. Pour leur dernier jour de balade à pied, notre équipe s'est dirigée ensuite vers le Col de Plein Voir, situé à 1 200 mètres d'altitude. Là-haut, la vue est inégalable. Le ciel y est également l'un des plus purs d'Europe. Pour nos reporters, découvrir les secrets des Gorges du Verdon pourraient prendre une vie entière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.