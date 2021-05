Balade au large du golfe de Gascogne, à la rencontre des dauphins globicéphales

Les dauphins globicéphales sont des sirènes délicates malgré leurs six mètres de long et leur poids de trois tonnes. Pour les découvrir, nous avons rejoint une expédition qui a débuté à Hendaye, la ville basque à la lisière de la frontière espagnole. Dans le golfe de Gascogne, nous naviguons en direction d'une zone située à 40km des côtes, le gouf de Capbreton, situé au-dessus d'un canyon profond de mille mètres. Anne Littaye, océanographe et guide naturaliste, nous fait savoir que toute une chaîne alimentaire s'y développe. Ainsi, la zone est très riche en biodiversité. Après deux heures d'attente, des groupes de globicéphales se sont dirigés vers notre catamaran. Parmi eux, des grands dauphins reconnaissables à leurs ailerons plus fins. Nous sommes restés en leur compagnie pendant près d'une heure. L'aventure touristique est également pédagogique, car durant le voyage, le bateau se transforme en école de la mer. L'expédition est également scientifique, car des observateurs participent à l'aventure. Depuis trois ans, ils photographient et notent les rencontres avec ces animaux. Cela fait partie d'un programme de conservation des cétacés.