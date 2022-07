Balade en eaux troubles à Las Vegas

Pour Shaun et Matt, un après-midi idéal, ce sont quelques bières bien fraîches, des nouilles instantanées et deux ou trois poissons attrapés si la chance est au rendez-vous. Mais depuis quelques semaines, les parties de pêche sur le lac Mead se sont transformées en chasse au trésor. Il y a quelques semaines, sur place, les épaves étaient noyées sous les profondeurs. Mais peu à peu, ce lac artificiel, réserve en eau pour 25 millions d'Américains, s'assèche à cause du dérèglement climatique. Sur les falaises, la démarcation est très claire. Sur ce lac, les gens avaient l'habitude de venir sur un ponton pour aller sur leur bateau directement dans l'eau. Dorénavant, il faut aller beaucoup plus loin pour rejoindre l'eau du lac. Alors, régulièrement, d’intrigantes reliques émergent des profondeurs. Souvent, ce sont des bibelots insignifiants, mais parfois, il y a de bonnes surprises comme des bijoux ou la cuillère en argent récemment trouvée par Shaun. Sur le lac Mead, les chasseurs de trésors sont de plus en plus nombreux. D'autant qu'une rumeur circule parmi les habitants du coin. Il y a des années, la mafia de Las Vegas y aurait caché une petite fortune dans des barils immergés. Est-ce vrai ? Rien ne le prouve. Des barils surgissent bien hors de l'eau, mais ils recèlent pour le moment de plus sombres butin. En effet, des restes humains ont été découverts. En une semaine, deux corps ont été retrouvés. D'où peuvent provenir ces corps ? Y en a-t-il d'autres ? TF1 | Reportage A. de Précigout, H. Ecarnot, J. Asher.