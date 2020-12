Balade le long des côtes : la beauté cachée du littoral

Notre ligne de départ se situe dans le Pas-de-Calais, à Cap Blanc Nez, juste 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Hors saison, la nature occupe le terrain. Seulement ponctués d'étonnants vestiges de l'histoire, les blockhaus allemands de la Seconde Guerre Mondiale semblent toujours guetter l'horizon. Certains sont aujourd'hui maquillés par un artiste, comme pour signer sur le dos de la bête la victoire de la paix. Ce débarquement a eu lieu plus au sud en Normandie, mais cette fois, nous allons observer cette côte d'un œil neuf depuis le ciel de Barfleur dans le Cotentin. En un clic, le fameux phare de Gatteville prend des allures de star. Mais les trésors ne se trouvent pas que dans les airs, ils existent aussi sous les eaux de la rocailleuse Bretagne, celles de Saint-Brieuc où une pêche miraculeuse très réglementée se réalise notamment à la main. La faune locale ne se mange pas toujours, mais elle n'est pas moins riche sur le littoral. Entre la presqu'île de Quiberon et celle de Gavres, 35 km de sables fins ininterrompus, les dunes d'Erdeven, devenues grands sites naturels en 2018. Une autre espèce endémique s'observe un peu plus au sud, entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, là où l'insolence des ombruns a coiffé la roche. Cet animal là est un amoureux de la houle, sans laquelle son espèce serait en voie de disparition. Les surfeurs y traquent une à deux fois par an la belle Lara, une vague hors norme, au mépris des risques. Après avoir écumé le littoral atlantique, nous nous serions reprochés de ne pas saluer la Méditerranée. Nous avons enjambé les Pyrénées avec pour juste récompense les îles du Frioul au large de Marseille. Ses 74 calanques font rêver les touristes. Ces clients d'un hôtel profitent d'un moment unique. Un dîner servi par la cheffe cuisinière "des Bords de mer" en plein air. Trinquer enfin sur l'une des quatre îles du Frioul, étonnant archipel qui constitue l'un des 111 quartiers de Marseille, décidément une bien atypique cité.