Balance ton cartoon : Pépé le Putois jugé infréquentable aux Etats-Unis

Pépé le Putois est-il un violeur ? Ce copain de Bugs Bunny depuis plus de 70 ans est-il l'auteur d'agression sexuelle répétée ? C'est ce qu'affirme un chroniqueur du New York Times. "Pépé attrape et embrasse une fille qu'il ne connaît pas, de manière répétée, sans son consentement et contre sa volonté. Elle se débat fortement pour lui échapper, mais il ne la relâche pas. Il verrouille la porte pour l'empêcher de fuir", a-t-il souligné. Cet animal, personnage des Looney Tunes ne figurera sans doute pas l'été prochain dans "Space Jam 2". Selon certains médias américains, sa scène aurait été coupée au montage. Selon Whoopi Goldberg, comédienne et présentatrice américaine, on aurait pu simplement dire dans le film que Pépé le Putois ne faisait plus ça, car il sait désormais que c'est mal de forcer quelqu'un. C'est la "cancel culture", une culture de l'annulation des comportements problématiques de l'ostracisme ou de la stigmatisation, comme la caricature d'un accent par exemple qui fait réagir l'acteur Gabriel Iglesias. Un débat très dogmatique qui prend de l'ampleur aux États-Unis, et même chez nous.