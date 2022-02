Balcon effondré à Angers : 5 ans après, un procès pour comprendre

La façade de l'immeuble n'a pas beaucoup changé. Des garde-côtes ont bien été installés, mais les traces d'humidité sont encore bien visibles. Il y a cinq ans à Angers, lors d'une crémaillère, 18 jeunes se trouvaient au troisième étage. Ils étaient calmes à discuter en petit groupe, quand le balcon a brusquement cédé. Quatorze jeunes ont été blessés, quatre sont morts. Ils s'appelaient Benjamin, Antoine, Baptiste et Lou. Le frère de l'adolescente a été ce soir-là. "En plus de la violence de l'accident, il y a la violence des décès, des blessés, des amis, de la sœur que j'ai perdue. Ces flashs, ces images, ces sons, ces bruits, tout ça, c'est au quotidien", confie Théophile Chéné. Lou avait 18 ans. Il n'y a pas un jour sans que sa famille ne pense à elle. Pascale Chéné, sa mère, appréhende le procès autant qu'elle l'attend. "J'ai besoin d'aller me confronter à ça et d'avoir des réponses. Donc, je prends sur moi, mais la douleur sera éternellement avec nous", témoigne-t-elle. Christophe Rondeau est le père des deux jeunes femmes qui accueillaient leurs amis ce soir-là. "Quand on accueille des gens chez soi, ce n'est pas pour les voir mourir, disait ma fille. Un balcon, ça ne tombe pas. Quand on fait tomber un balcon d'une pipe, c'est qu'on a commis une sacrée grosse erreur", s'exprime-t-il. TF1 | Reportage F. Agnès, A. Guillet, J. Y. Chamblay