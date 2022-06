Balcon effondré à Angers : l'incompréhension des familles

Le visage fermé, les yeux parfois rougis, les rescapés et les familles de victimes ressortent de la salle d'audience. L'architecte de l'immeuble vient d'être relaxé. Incompréhensible pour les parents de Lou, décédée dans l'effondrement du balcon et de Théophile, blessé. "C'est loin de ce qu'on imaginait. À l'annonce du jugement, on a l'impression qu'on a été entendu, mais pas écouté. Et aujourd'hui, je pense à ma fille, mon fils et tous les autres", déplore Pascale Chéné, partie civile au procès. Certains ont quitté la salle d'audience, écœurés par le jugement. Sur les bancs, plus de 80 parties civiles étaient venues écouter le délibéré. Tous sont victimes directes ou indirectes de cette nuit du 15 octobre 2016. Ce soir-là, dix-huit jeunes discutent sur un balcon lors d'une crémaillère. Le balcon s'effondre et chute 8 mètres plus bas, quatre adolescents périssent, quatorze sont blessés. Dos aux victimes, les cinq prévenus sont installés les uns derrière les autres. Trois sont condamnés à de la prison avec sursis pour homicide et blessures involontaires. La justice estime qu'ils ne pouvaient ignorer les anomalies dans la construction du balcon. Les deux autres sont relaxés. Pour Me Cyrille Charbonneau, avocat de l'architecte de l'immeuble, "c'est ni une victoire ni une défaite en réalité, c'est juste une restitution normale d'une réalité de chantier. À mon sens, du coup, la décision est légitime". La famille de Lou espère qu'un nouveau procès aura lieu. De son côté, le parquet n'a pas encore dit s'il ferait appel du jugement. TF1 | Reportage R. Bey, A. Mersi Bakchich