Balcons effondrés à Antibes : que s'est-il passé ?

Quand les sept balcons de l'immeuble se sont effondrés les uns sur les autres, Anthony était chez lui, au septième étage. L'effondrement s'est produit peu après 20 heures. Personne n'était sûr où sous les balcons, aucune victime n'est à déplorer, mais l'immeuble pourrait être dangereux. Dans l'après-midi de ce lundi 15 avril, les 29 habitants évacués ont pu rentrer un instant chez eux. Les experts doivent maintenant vérifier les appartements de l'immeuble et tous les balcons des onze bâtiments de la résidence construite dans les années 70. Depuis plus de sept ans, des habitants donnent l'alerte sur l'état des balcons. Pour preuve, Sonya nous montre sur ses photos les infiltrations d'eau de la terrasse du septième étage et les courriers qu'elle a écrits au syndic. Mais le syndic se défend de toute négligence. Bien qu'il s'agisse d'une résidence privée, la mairie surveille la situation de très près. Selon nos informations, ils ne pourront pas regagner leur appartement avant la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard, C. Napoli