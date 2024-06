Balcons en péril : l'angoisse des habitants

Un bloc de béton, tombé au milieu d'un jardin d'enfants, est un morceau de balcon décroché du quatrième étage. Par chance, l'accident n'a pas fait de blessé. Un architecte, dépêché sur place, détecte rapidement la cause du problème. L'armature métallique de la structure était nettement insuffisante. Cet expert est embauché par la mairie de Marseille. Il fait partie d'un service dédié aux problématiques d'habitat. Dans des bureaux, une centaine d'agents comme lui reçoit des signalements quotidiens. Chaque année, plus de 100 signalements concernent un problème de balcon. Dans la ville, en levant un peu le regard, il n'est pas rare d'observer des balcons fissurés ou soutenus par des étais, y compris dans le très touristique quartier du Panier. Sur une façade haussmannienne du XIXe siècle, construite en pierres de taille, le balcon de Caroline Argous est couvert de filet, car il s'est affaissé suite à des infiltrations d'eau. Des morceaux sont déjà tombés sur le trottoir. Les dégâts des eaux, cumulés à une mauvaise maintenance de l'immeuble, ont entraîné des problèmes de structure sur presque tout le bâtiment. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Géli, S. Fargeot