Bali : l'éruption du volcan Agung inquiète les experts

L'île de Bali est en état d'alerte maximale. Le réveil du volcan Agung inquiète les scientifiques, et pas seulement en Asie. Sa dernière éruption en 1963 avait fait mille six cents morts. Les experts ne savent pas encore quand et comment le volcan va se manifester dans les prochaines semaines.