Bali : quand les reptiles arrivent en ville

Déloger un serpent d'une salle de bain, à Bali, c'est le quotidien de Gusti Odon, secouriste. C'est son deuxième sauvetage de la journée. Cette fois, c'est un spécimen impressionnant de 1,50 mètre. Il est appelé trois à dix fois par jour pour chasser des serpents des maisons. Ce n'est pas la première fois qu'une Américaine retrouve l'un d'eux dans sa douche. Un serpent est emmené dans un centre de sauvetage pour reptiles aux côtés de deux vipères venimeuses, récupérées dans une villa de vacances. Une ONG récupère une vingtaine de serpents chaque semaine et les relâche loin des zones habitées. Les serpents en ville, c'est un phénomène de plus en plus courant à Bali. Pour comprendre pourquoi, nous suivons Mickaël Aparicio, un Français spécialiste des serpents, lors d'une expédition de nuit, quand ils sont plus faciles à observer. L'Indonésie était à l'origine totalement recouverte de forêt tropicale. Sa biodiversité est donc extrêmement riche, 46 espèces de serpents, dont dix venimeuses. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Laouamen, M. Delvigne