Baltimore : une ville paralysée par les hackers

Depuis un mois, tous les services municipaux de la ville de Baltimore sont paralysés. Le quotidien des habitants est devenu un cauchemar, car toutes les démarches qui se faisaient en ligne sont impossibles. Cette ville de six cent mille habitants est retournée quelques décennies en arrière, à une époque où les ordinateurs n'existaient pas. Désormais, le seul moyen de communication est le téléphone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.