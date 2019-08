Banc d'Arguin : un paradis trop convoité

Eaux transparentes, sable blanc, ... Le banc d'Arguin est un coin de paradis très convoité. Dans les années 1970, l'État a donné au site le statut de réserve naturelle pour le protéger. Actuellement, il voit près d'un millier de visiteurs par jour et c'est beaucoup trop selon les autorités, qui essaient d'en réduire l'accès. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.