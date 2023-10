Bande de Gaza : suspendue à l'aide humanitaire

Encore une victime retrouvée dans les décombres, après une frappe dans la nuit du 19 octobre, sur une église orthodoxe de la ville de Gaza. Plusieurs familles s'y étaient mises à l'abri. Pour fuir les bombardements quotidiens, ils sont toujours plus nombreux à arriver dans les camps de réfugiés du sud de la Bande de Gaza, souvent à pied, comme Mohamed, rencontré par notre équipe. "On n'a pas d'affaire, pas de couverture pour se protéger du froid la nuit, pas d'endroit pour s'installer, on reste par terre", déplore-t-il. Ce 20 octobre soir, il n'a que quelques morceaux de pain pour nourrir ses enfants, rien d'autre. Pour accéder à l'eau, des heures d'attente et sans carburant, les dessalinisateurs ne fonctionnent pas toujours. "J'ai l'espoir que l'Égypte et les Nations unies fassent entrer de l'aide humanitaire très vite, parce qu'ici, la vie est impossible", raconte un réfugié du camp. À la frontière égyptienne, justement, des centaines de camions humanitaires attendent depuis des jours. Les blocs de béton qui empêchaient l'accès viennent d'être déplacés. Un premier convoi de 20 camions pourrait entrer dans les prochaines heures, peut-être demain. TF1 | Reportage F. De Juvigny