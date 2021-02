Bandes rivales : que se passe-t-il dans la tête des jeunes qui s'affrontent ?

La bande de jeunes est l'image même de la cité. Dans le quartier de Chanteloup-les-Vignes, ils ont bien voulu nous parler. On leur a simplement demandé ce qu'est une bande. Pour eux, c'est un groupe d'amis qui partagent la même passion depuis l'enfance. Il s'agit là de la réponse de n'importe quel adolescent. Sauf qu'ici, il suffit d'une étincelle pour que la bande puisse basculer dans la violence. Bahran est médiateur et il sait qu'ici, tout se cristallise autour d'une chose : l'appartenance au quartier. Cela fait trois ans qu'il travaille dans ce lieu. Tous les jours, il vient pour être avec les jeunes, leur proposer des activités culturelles et sportives. Le médiateur veut élargir leurs horizons pour les éloigner des sources de violence et elles sont nombreuses. Si les jeunes sont laissés dans des conditions difficiles, le risque qu'ils rejoignent une bande est multiplié. Le groupe leur apparaît en premier lieu comme un moyen de se défendre. Les jeunes filment eux-mêmes les rixes, les revendiquent et les diffusent sur les réseaux sociaux. Cela nourrit une guerre d'image entre bandes rivales et la violence en est décuplée. C'est une spirale que les autorités ont bien du mal à arrêter. Alors, pour tenter d'enrayer le phénomène, la police compte renforcer sa surveillance en ligne, notamment sur les réseaux sociaux.