Banditisme : un braquage spectaculaire sur les Champs-Élysées

Quatre hommes cagoulés et armés ont fait le guet devant la banque Milleis dans le huitième arrondissement de Paris. Le quartier est pourtant ultra surveillé car le palais de l'Élysée et le ministère de l'Intérieur sont tout près de là. Bijoux, argent, les voyous ont raflé tout ce qu'il y avait dans les coffres. Un butin impossible pour l'heure à estimer. Le gang aux bons tuyaux, lui, est dans la nature. Les policiers parlent d'une équipe bien renseignée et culottée.