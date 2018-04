Banlieues : les nouvelles idées de Jean-Louis Borloo

Ce jeudi 26 avril, Jean-Louis Borloo a remis son rapport sur les banlieues au Premier ministre Édouard Philippe. L'ancien ministre et père de la politique de la Ville estime qu'il y a urgence. Il demande la mise en place d'un grand plan qui avait d’ailleurs été promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.