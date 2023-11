Banque alimentaire : huit cambriolages en trois mois à Bordeaux

Fours à micro-ondes, cafetières, machines à laver... Dans cette cuisine de la Banque alimentaire de Bordeaux, tout a été volé. Environ 100 bénévoles y travaillent chaque jour. Ils viennent de vivre leur huitième cambriolage depuis l'été. Révoltés, ils n'en peuvent plus. Chiffonnage de l'essence dans les camions, vols de câbles en cuivre dans les chambres froides... Rien ne fait peur aux cambrioleurs. Près de 4 300 tonnes de nourritures sont entreposées dans le hangar de la Banque. Ces stocks aident, chaque semaine, plus de 20 000 personnes à manger. Pour les protéger, Jean Belaube, secrétaire général à la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, lance un appel à la préfecture. Les bénévoles, eux, ne disposent pas d'argent pour financer un service de gardiennage. Dans une école de gestion de la région, certains soirs, des étudiants viennent à la distribution organisée pour eux par la Banque alimentaire. Ils craignent que les distributions ne prennent du retard à cause de ces vols. Une enquête a été ouverte suite à plusieurs plaintes déposées par la Banque alimentaire. TF1 | Reportage J. Chubilleau, A. Charles-Messance