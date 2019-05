Banque : un virement en moins de 20 secondes

À l'heure où l'on peut commander un repas ou un taxi d'un simple clic sur son téléphone portable, effectuer un virement bancaire prend encore du temps, souvent plus de 24 heures. Mais une révolution est en marche, le virement instantané arrive. Aujourd'hui, 2 % des virements réalisés chaque mois sont instantanés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.