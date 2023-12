Banques en ligne : que faire en cas de problème ?

Exclusivement sur Internet, entièrement digital et moins cher, Ma French Bank, la banque en ligne du groupe La Poste, ne séduit pas assez. Elle va donc fermer. Quelles sont les conséquences pour ses 750 000 clients ? Selon la direction de la banque, ça n'impacte en rien leurs comptes bancaires. "Ils peuvent continuer à réaliser l'ensemble de leurs opérations. Il n'y aucun risque pour leur fonctionnement de compte, pour leurs avoirs ainsi que pour leurs dépôts", précise Marion Rouso, directrice générale de la Banque de Détail, la Banque Postale. Dans douze à dix-huit mois, les clients pourront soit transférer leurs avoirs sur un compte de la Banque Postale, une offre à tarif préférentiel pourrait leur être proposée, soit changer d'établissement pour une autre banque classique ou en ligne. Aujourd'hui, un Français sur cinq possède un compte en ligne. En cas de cessation d'activité de l'établissement, les clients doivent-ils s'inquiéter pour leurs avoirs ? Les dépôts de ces banques en ligne sont-ils garantis ? Selon Audrey Blameble, directrice associée chez Come2Mind Consulting, il n'y a pas vraiment de risque en tant que tel, chez nous, déjà parce que ces banques en ligne sont adossées à de grands groupes bancaires, solides. Et deuxièmement, il y a toujours cette garantie des dépôts bancaires qui existent dans le pays et qui est à hauteur de 100 000 euros. D'autres banques en ligne, Orange Bank ou ING ont récemment mis fin à leur activité. À chaque fois, pour les mêmes raisons, elles n'avaient pas assez de clients pour rentabiliser leurs investissements. TF1 | Reportage F. Chadeau, O. Stammbach