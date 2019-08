Baobab : l'arbre sacré menacé

Dans une vallée sud-africaine du Limpopo, la survie du baobab est menacée par une dramatique sécheresse. Le climat est soupçonné d'avoir provoqué en 12 ans la chute de neuf des treize plus anciens baobabs africains, selon une récente étude. Alors, des femmes tentent de sauver ces arbres iconiques. Replanter est une course contre la montre, car il faut jusqu'à 2 à 300 ans pour obtenir un tronc de dix à quinze mètres de diamètre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.