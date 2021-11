Barack Obama et Bruce Springsteen : rencontre au sommet mardi soir sur TMC

Quel point commun entre le premier président noir des États-Unis et une des plus grandes stars du rock. Depuis leur rencontre, il y a 13 ans, les deux amis échangent sur leur vision du pays, les défis de notre époque. Ils en ont fait un livre. "Il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui ressemblent un peu à ce qui se passe en France, la technologie, la mondialisation, l'immigration. Vous avez des gens qui ont peur du changement. Il y en a au contraire qui l'accueille avec plaisir. Et ça, c'est une chose de conflit politique", évoque Barack Obama, 44e président des États-Unis. Les deux icônes du Parti démocrate prônent la réconciliation tout en accusant leur adversaire Donald Trump d'avoir aggravé la situation. "On a l'un de nos principaux partis politiques qui a été prêt à mentir à la population, simplement pour arriver au pouvoir. Et je n'avais jamais vu quelque chose comme ça dans notre histoire", regrette le chanteur, Bruce Springsteen. Dans leur livre, ces deux personnalités exceptionnelles parlent aussi des liens qui unis selon eux, musique et politique.