Barbecue, climatiseurs, glaces... Ruée sur les produits de l'été

Depuis quelques jours, les rayons sont prêts. Tout ce qui permet de se rafraîchir est placé en tête de gondole. Hier, cinq palettes de ventilateurs ont été livrées dans le magasin. Le directeur compte bien profiter des grosses chaleurs. Entre 5 et 100 euros l'appareil, il est heureux, car il va vendre. Les climatiseurs et les ventilateurs sont les nouvelles stars du magasin. Après avoir vu la météo, Josette a décidé de venir acheter une petite piscine pour ses deux petits enfants. Pour deux euros le lot, les grands aussi s'amusent. Le soleil fait vendre. En un après-midi, ce glacier a multiplié ses ventes par deux. Sur les terrasses, il y a du monde. L'indispensable, c'est le glaçon. Au nord de Paris, l'usine qui fabrique ces petits cubes d'eau gelée tourne à plein régime. Un sac de glaçon coûte 20 euros. En ce moment, les traiteurs et les restaurateurs se l'arrachent. Depuis trois jours, les commandes ont été multipliées par quatre. Certes, les vendeurs d'imperméables ne vont pas faire beaucoup de ventes cette semaine. Pour eux, comme pour nous, c'est le moment de sortir et de profiter du soleil. T F1 | Reportage M. Poissonnet, F. Couturon