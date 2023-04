Barbecue : le charbon dépassé par l'électrique

En vacances à Lacanau (Gironde), un couple de retraités inaugure leur nouveau barbecue électrique. Madame y voit un intérêt pratique. Son mari, lui, pense d'abord à la sécurité. Sous les pins, les barbecues électriques font leur apparition cette année 2023. Ils sont pratiques à utiliser et n'ont pas de bouteilles de gaz à transporter. En 2022, les Français ont acheté près de deux millions de barbecues et les ventes d'électrique dépassent le gaz. À Bordeaux, chez le magasin "Électro Dépôt", un spécialiste de l'électroménager, il y en a pour tous les prix. Comptez une vingtaine d'euros pour l'entrée de gamme et jusqu'à 100 euros pour les plus sophistiqués. Plus économique, ce mode de cuisson est aussi plus respectueux de l'environnement comparé aux autres combustibles, notamment le charbon de bois. TF1 | Reportage G. Guist'hau, D. Bertaud