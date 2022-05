Barbecue : vous ne raterez plus vos grillades !

Pauline est devenue une professionnelle du barbecue. Elle a investi dans cette sonde connectée à son téléphone. Grâce à cet objet installé autour de 100 euros, elle ne rate plus jamais ses cuissons. Au garage les vieux barbecues. Qu'ils soient au charbon, à l'électricité ou au gaz, ils sont aussi maintenant en Bluetooth ou en Wifi. Dans l'un des plus grands magasins du pays consacré au barbecue, Mathieu présente son innovation aux vendeurs. Après les explications, la démonstration. En un clic, il déclenche à distance cette soufflerie air chaud pour obtenir cette braise en 90 secondes. Cette méthode permet de réduire de 40% la consommation de charbons et de ne plus utiliser de produits inflammables. Ce modèle à 449 euros vient compléter la gamme de barbecues connectés. Jean-Christophe en propose une vingtaine. Il n'en avait aucun il y a encore trois ans. Pour le leader du marché, il est impossible de passer à côté de cette tendance. Un petit lapsus, car comme un ordinateur, ce barbecue nécessite une prise en main. Il est également possible de suivre un cours pour maîtriser l'engin. Tous les clients ne sont pas forcément sensibles à ces nouvelles technologies. Autre réticence : le prix. Celui-ci dépasse les 2 000 euros. Plus d'un Français sur deux possède un barbecue. Près de 34% seraient prêts à investir dans ces nouvelles générations connectées. T F1 | Reportage C. Abel, L. Delsol