Barbie : la femme qui valait un milliard

On pensait l'avoir définitivement oublié, rangé dans un tiroir, mais c'était sans compter la déferlante rose qui entoure le film. Impossible de faire deux pas dans un centre commercial sans voir partout du rose imprimé sur notre rétine. Essayez d'écrire Barbie dans votre moteur de recherche. L'entreprise Matel, qui fabrique Barbie, a accordé une centaine de licences. Voici donc son ketchup officiel, des brosses à dents, des burgers, une console de jeux, du maquillage ou de la limonade Barbie, un marketing intense qui en a incité plus d'un à aller voir le film. Intrigués, nous avons aussi tenté le coup. À la sortie du cinéma, les mots sont forts. Cette spectatrice a trouvé que c'était une vraie ode à la femme, et elle espère qu'il va faire changer les mentalités. Le film parle de féminisme, d'acceptation de soi. À en croire Julie, il peut autant plaire aux adultes qu'aux enfants. Même si certains ont eu besoin d'un peu d'aide pour entrer dans la salle. Combien même certains n'aiment pas Barbie, aucun problème, le film cherche à attirer ceux qui l'adorent et comme ceux qui la détestent. TF1 | Reportage D. Sitbon - N. Clerc