"Barbie" au cinéma : quand la célèbre poupée nous fait voir la vie en rose !

Du rose, du rose et toujours du rose. Il est possible de conduire le cabriolet de Barbie dans un jeu vidéo, de s’offrir un fast-food à son effigie, La folie Barbie est partout et se décline à l’infini dans le monde entier. Sur les Champs-Élysées, à Paris, un magasin de prêt-à-porter l’a bien compris. Il vend des vêtements, des chaussures, des lunettes ; en tout, des dizaines d’articles pour des clients qui aiment voir la vie en rose. Avec l’arrivée du film, les ventes de poupées ont explosé ces derniers jours. Mais la marque en profite aussi pour mettre en avant d'autres produits.