Barcelone : l'éternel chantier de la "Sagrada Família"

La première pierre du chantier de la "Sagrada Família" a été posée en 1882. Après plus d'un siècle d'efforts, les travaux touchent presque à leur fin. Deux cents ouvriers, maçons, tailleurs de pierre et architectes y travaillent chaque jour, sans avoir de plan de construction. Exceptionnellement, nos reporters ont eu accès aux coulisses de cette construction. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.