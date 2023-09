Barème des impôts : allez-vous payer moins ?

Allez vous payer moins d'impôt sur le revenu l'an prochain ? En tout cas, vous être nombreux à l'espérer. Le gouvernement prévoit de relever le seuil des cinq tranches d'imposition. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes imposable à partir de 10 777 euros par an. L'année prochaine, ce sera 11 305 euros si le gouvernement suit l'inflation, + 4,9 %. L'objectif consiste à protéger les contribuables qui ont vu leur salaire augmenter en 2023. "Le risque, c'est justement les personnes au SMIC qui ne payaient pas d'impôt jusque-là se mettent à en payer. On parle de milliers de personnes", explique Béatrice Hingand, directrice de la rédaction Fiscal-Comptable chez Lefebvre Dalloz. Quant à ceux qui n'ont pas eu la chance de voir leur salaire augmenté cette année, ils payeront moins d'impôts. Exemple avec un couple sans enfant : 3 500 euros de revenus mensuels, sans revalorisation, c'est 1 218 euros d'impôts. Avec, ce n'est plus que 981 euros, 237 euros d'économiser par an. Autre exemple : une famille avec deux enfants cette fois, 4 500 euros par mois et au total pour l'impôt sur le revenu de l'an prochain avec la revalorisation, ce sont 175 euros d'économiser. Aujourd'hui, en France, 18 millions de ménages s'acquittent de l'impôt sur le revenu. En prévoyant de relever le barème de l'impôt sur le revenu, le gouvernement se prive de 5 à 6 milliards d'euros de recettes. Au total, l'impôt sur le revenu rapporte près de 90 milliards d'euros par an à l’État. TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Mersi, L Delsol