Baromètre pouvoir d’achat des Français

À Dreux, ces jeunes parents ont dû revoir leurs priorités. À deux, ils gagnent 3500 euros par mois, une somme qui leur permettait jusqu'ici de vivre convenablement. Mais désormais, à cause de la flambée des prix, ils estiment qu'il leur faudrait 500 euros de plus. Comme de nombreux Français, ils disent ne plus pouvoir épargner, surtout depuis qu'elle est en congé maternité. L'énergie figure parmi leur plus gros poste de dépense. Pour réduire leur facture, ils débranchent les appareils électroménagers et baissent le chauffage. Autre poste qui pèse sur le budget, c'est l'alimentaire. Cette mère de quatre enfants a dû changer ses habitudes de consommation. Elle épluche les catalogues et traque les bonnes affaires. Avec 1 600 euros de revenu, Mélanie ne sait pas combien d'argent en plus il lui faudrait pour vivre mieux. Mais en attendant, elle n'achète plus qu'en promotion. À 150 km de là, Melissa est coiffeuse. Dans son salon, elle voit deux fois moins de clients que d'habitude, car ils freinent leurs dépenses. Ses revenus ont donc fortement diminué. Selon elle, il lui manque 700 euros par mois. Elle doit ainsi réduire ses loisirs. Des Français plus que jamais obligés de s'adapter. En juin, les prix devraient encore augmenter de plus de 5%. T F1 | Reportage A. Barth, L. Romanens