Barrages, incendies : vives tensions en Nouvelle-Calédonie

Un incendie volontaire ravage l’usine de la Société Le Froid. Dans la soirée de ce lundi 13 mai, d'autres entreprises sont également prises pour cible. C’est une nuit de vive tension à Nouméa, véhicules incendiés, magasins pillés et affrontement entre émeutiers et forces de l’ordre. La raison de cette fièvre est une réforme qui vise à élargir le corps électoral. Pour l'instant, seuls les Kanaks et les résidents arrivés avant 1998 sont autorisés à voter. Avec le nouveau projet de loi, ce droit de vote serait élargi à toutes personnes résidentes depuis dix ans. L'évolution constitutionnelle est inacceptable pour les indépendantistes. Selon Benoît Trépied, anthropologue au CNRS, les nouveaux entrants sont tous des anti-indépendantistes. Actuellement, près d’un électeur sur cinq est privé du droit de vote dans l’archipel. Face à ce regain de tension, le ministre de l’Intérieur a décidé, ce soir, d’envoyer des renforts policiers en Nouvelle-Calédonie. TF1 | Reportage H. Dreyfus, I. Bornacin