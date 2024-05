Barres protéinées : faut-il vraiment en acheter ?

Avant d’aller travailler, c'est au pas de course que Marine Vautherot attrape dans son placard des barres protéinées. La jeune femme peut en manger jusqu’à quatre par semaine. C'est pour elle une petite douceur qui l'empêche de grignoter entre deux repas. Nous les pensions réservées aux abonnés des salles de sport, aux athlètes avec de très gros bras. Mais les barres aux protéines, molécules essentielles à nos muscles, sont dévorées par de plus en plus de Français. Sur leur site internet, les grandes marques s'adressent désormais à tout le monde. Dans les supermarchés, les rayons de barres protéinées ont pris de l’ampleur. Les emballages sont colorés. Les prix sont encore un peu élevés, deux euros la barre en moyenne. Il n’y a pas de quoi ralentir le marché, plus de 25% de vente en 2022. Face aux géants du secteur, de petites marques, comme Biofair Nutrition se lancent dans la course. Ce jour-là, c’était une préparation de barres aux myrtilles. C'est une poudre mélangée avec de la purée de cajou très protéinée et de la protéine de lait. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, M. Hamiot