Bars, commerces, cinémas : une première journée sans restrictions

À l'entrée des magasins, il n'est plus besoin de patienter, ni même d'être compté. Ce premier jour des soldes marque la fin des jauges. C'est désormais plus fluide. "On est hyper heureux parce qu'en fait on reprend une vie tout à fait normale. Et c'est comme si c'est un second souffle finalement", se réjouit une mère de famille. Cette journée a été vécue comme un air de liberté presque totale. Les commerçants indépendants ont aussi été soulagés. Mardi encore, avec une jauge de 42 personnes, ce magasin bordelais perdait 40% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, avec une affluence des clients, le gérant souhaite rattraper ses pertes et enfin vendre sa marchandise. "On espère déjà faire partir notre stock d'été. Et ensuite, ressortir tous les reliquats de stock qui traînent depuis trois saisons avec ces périodes de fermeture successives, qui sont déjà à prix coûtant", précise Colas Michard, directeur général du magasin de chaussures "Michard Ardillier" à Bordeaux (Gironde). Les magasins et les rues sont bondés. Les bars attendent impatiemment d'accueillir le maximum de clients. Seul le service et la consommation debout restent toujours interdits. Alors qu'au cinéma, vous pouvez enfin choisir librement votre place. Annulée en 2020, la fête du cinéma a débuté ce mercredi et avec même des prix réduits. Ce soir, certaines séances affichent complet.