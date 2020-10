Bars et restaurants : la grande confusion à Marseille

Le gouvernement a décidé hier de laisser ouvert les restaurants situés en zones d'alerte maximale à condition qu'ils respectent un protocole sanitaire très strict. Les établissements marseillais, fermés depuis une semaine, ont donc pu rouvrir. Mais les bars de la capitale et de la cité phocéenne ont dû fermer pour au moins quinze jours. Mais les consignes et les arrêtés préfectoraux ne sont pas très clairs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.